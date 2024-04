Envoyé Spécial du 11 avril : sommaire et reportages ce soir sur France 2

Publicité





Envoyé Spécial du 11 avril 2024













Envoyé Spécial du 11 avril 2024 : sommaire et reportages de ce soir

🔴 Inondations : partir ou rester ?

Devrait-on demeurer ou émigrer ? Après les crues exceptionnelles du Nord-Pas-de-Calais cet hiver, cette interrogation hante les résidents de Blendecques, qui ont subi deux inondations. En à peine deux semaines, l’équivalent de six mois de précipitations s’est abattu sur les 900 résidences de cette petite commune. Après le reflux des eaux, l’émission « Envoyé spécial » a documenté la lente convalescence psychologique des habitants, des commerçants et des responsables locaux. Mais une fois le calme revenu, le dilemme persiste : faut-il reconstruire en anticipant la prochaine inondation ? Ou est-il préférable d’abandonner son foyer, apparemment condamné par la montée des eaux et le changement climatique ?

🔴 Fils de djihadistes : l’impossible retour ?

À Orkesh, au Kurdistan syrien, se trouve l’un des rares centres de déradicalisation au monde, spécifiquement conçu pour les enfants de djihadistes, dont seulement trois existent. Parmi les quelque cent détenus âgés de 12 à 22 ans, quatre Français, parmi lesquels Adem, fils de Fabien Clain, l’individu tristement célèbre pour avoir revendiqué les attentats du 13 novembre 2015. Après de longues démarches, l’émission « Envoyé spécial » a réussi à obtenir l’autorisation d’y filmer pour la première fois. Face à la caméra, Adem, Amza, Elias et Youssef se livrent sans retenue et montrent leur visage, offrant des témoignages poignants et inédits. Ces jeunes doivent-ils être tenus pour responsables du fanatisme de leurs parents ? Quels dangers représentent-ils ? Pourront-ils un jour rentrer en France ? En attendant un éventuel rapatriement qui tarde à venir, ils restent dans l’oubli à Orkesh, abandonnés de tous.



🔴 Le succès des échecs

Les confinements et l’impact d’une série télévisée à succès ont engendré un phénomène inattendu en France : un essor du jeu d’échecs, propulsant le pays à la troisième place mondiale. Pour saisir cette montée en popularité sans précédent, « Envoyé Spécial » a suivi trois sœurs championnes juniors et un grand maître. Maxime Vachier-Lagrave, qui a battu le champion du monde Magnus Carlsen en septembre 2023, figure désormais parmi les meilleurs joueurs de la planète. Grâce à un entraînement intensif, une préparation physique rigoureuse et une discipline exemplaire, il vit pleinement de sa passion. Célia (16 ans), Manon (14 ans) et Inès (6 ans), des jeunes filles épanouies, arpentent les tournois à travers la France. « Envoyé Spécial » les a accompagnées au Championnat de France, où leurs parents jonglent entre la gestion logistique et le stress des compétitions. Le jeu d’échecs, jadis considéré comme un passe-temps réservé aux grands-pères, attire désormais des centaines de jeunes dans les gymnases du pays chaque week-end. Il offre un monde en noir et blanc bien plus complexe qu’un simple divertissement.

🔴 Mamie marathon

À 84 ans, Barbara Humbert ne ralentit pas… mais au contraire, elle court toujours, et sur des distances qui impressionnent : c’est une passionnée de marathon. Ce printemps 2024, elle se lance dans sa course favorite, le Marathon de Paris. Et cet été, elle réalisera un rêve en participant au Marathon pour tous, une course ouverte aux amateurs des Jeux olympiques 2024. Ce sera son 60e marathon. Sa passion pour la course à pied l’a fait voyager à travers le monde et lui a permis de maintenir une santé de fer. Bien qu’elle coure un peu moins vite qu’il y a quarante ans, lorsqu’elle a commencé, elle refuse de ralentir. « Quand je cours », dit-elle, « je n’ai plus peur de l’avenir, ni de vieillir, ni de mourir. Je me sens libre. » C’est le portrait d’une grand-mère, voire arrière-grand-mère, qui a fait de l’endurance sa philosophie de vie.

Rendez-vous ce jeudi soir dès 21h10 sur France 2