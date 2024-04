« Mariés au premier regard » : Ludivine et Raphaël vont-ils se dire oui et se marier ? Réponse et gros rebondissement !

Publicité





Alors que le sixième épisode de la saison 8 de « Mariés au premier regard » était diffusé ce lundi soir sur M6, un nouveau mariage était sur le point de se dérouler.





Ludivine et Raphaël, compatibles à 77%, allaient se découvrir pour la première fois alors que Ludivine accordait une énorme importance à la taille de son futur mari… Alors va-t-elle bloquer sur sa taille ou va-t-elle dire oui ? On a déjà la réponse !







Dans l’épisode 7 qui vous attend lundi prochain sur M6, vous allez découvrir que Ludivine et Raphaël vont bien se marier ! En effet, Ludivine va être sous le charme de Raphaël et elle va totalement oublier sa taille. Raphaël va lui aussi être sous le charme de la jeune femme et ils vont se dire oui !

Mais un énorme rebondissement vous attend dans cet épisode. Il concerne Camille et Romain. Camille a rencontré quelqu’un et elle va donc décider d’arrêter l’expérience. Ils ne vont pas se marier ! Romain va être sous le choc en apprenant la mauvaise nouvelle.



Mais pour en savoir plus, rendez-vous le lundi 29 avril pour suivre l’épisode 7 de « Mariés au premier regard » !