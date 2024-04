« Mercato » : une saison 2 pour la série avec Arnaud Ducret et Manon Azem ? Réponse

Publicité





C’est hier soir que TF1 a terminé la diffusion de la saison 1 de la série « Mercato ». Une série portée par Arnaud Ducret et Manon Azem qui a réalisé de belles audiences chaque jeudi soir, avec 3,6 millions de téléspectateurs en moyenne.





La série « Mercato » aura-t-elle une saison 2 ? Réponse !







Si TF1 n’a pas encore révélé sa décision, il y a fortes chances que la série revienne pour une saison 2 puisqu’elle s’est placée en tête des audiences les quatre jeudis soirs où elle a été diffusée ! Et les acteurs ont déjà exprimé leur envie de rempiler pour une nouvelle saison de « Mercato ».

« On a envie de transformer l’essai ! On veut y retourner pour approfondir tous les personnages. J’aimerais qu’on continue d’être sur le fil avec ma partenaire » a déclaré Arnaud Ducret à Allociné.



Même envie du côté de Manon Azem : « J’aimerais surtout qu’on pousse encore plus la comédie. J’ai hâte de pousser ce burlesque, cette drôlerie, ce second degré, d’aller à côté de là où on va«