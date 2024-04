Un Si Grand Soleil spoiler : le revirement de Catherine, Alain fait ses valises (résumé épisode du 18 avril 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1379 du 18 avril 2024 – C’est un gros revirement qui vous attend dans votre feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, Catherine va finalement voter pour la fusion !





Sous pression alors qu’Elisabeth portera plainte si elle s’obstine, Catherine accepte l’offre de François et valide la fusion.







Boris se sent trahi et ne déplace même pas pour le vote, il prévient ses collègues chez L Cosmétiques… Et contre toute attente, François et Catherine se réconcilient !

De son côté, Alain fait ses valises. Il ne compte pas envahir Clément et Janet trop longtemps, il cherche un nouveau logement. En récupérant ses affaires, il croise Elisabeth, qui lui dit qu’il a tout gâché… Elle ne se réjouit même pas de la fusion, elle a perdu son compagnon et sa meilleure amie, la pilule est dure à avaler.



