C dans l’air du 5 avril 2024 : les invités et le sommaire

C dans l'air du 5 avril 2024, invités et sommaire





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5







C dans l’air du 5 avril 2024 : le sommaire

⚫️ Barbara Thomas David, notaire à Paris spécialisée en droit patrimonial, est ce soir l’invitée d’Axel de Tarlé dans C dans l’air.

La décision est tombée : Alain Delon a été mis sous curatelle renforcée par le tribunal de Montargis le 4 avril. Cette mesure fait suite à une demande examinée en raison de la maladie grave de l’acteur, qui était déjà sous sauvegarde de justice depuis le 25 janvier, avec l’obligation de désigner un mandataire judiciaire pour son suivi médical. De même, Jean-Marie Le Pen, âgé de 95 ans, a été placé sous régime de protection juridique, comme annoncé par le vice-président du Rassemblement national, Louis Aliot. Barbara Thomas David expliquera les différences entre ces mesures.

⬛ Inondations : les assurances vont-elles suivre ?

La France a subi des pluies abondantes en mars, provoquant des crues dans plusieurs départements. Des évacuations ont eu lieu en Vienne et en Indre-et-Loire, tandis que la Saône-et-Loire a vu une montée rapide des eaux. Les inondations ont également touché les Hauts-de-France en fin d’année 2023, entraînant des coûts importants. Le gouvernement envisage de racheter les maisons des sinistrés dans cette région. Pour prévenir de futurs dégâts, certaines communes démolissent des maisons situées dans des zones à risque. Les dommages causés par les inondations soulèvent des questions sur la suffisance des mesures prises et des fonds alloués pour la prévention des risques naturels.



C dans l'air ce vendredi 5 avril 2024 à 17h40 sur France 5