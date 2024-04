« Mort suspecte d’une influenceuse » : votre téléfilm ce 30 avril sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Mort suspecte d’une influenceuse » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 30 avril 2024 – Ce mardi après-midi et comme chaque jour sur TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Mort suspecte d’une influenceuse ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Mort suspecte d’une influenceuse » : l’histoire, le casting

Juliette Jay, une figure influente dans le domaine du fitness, attire des milliers de followers sur les réseaux sociaux. Lorsque Anna, une journaliste travaillant pour un tabloïd, découvre un secret compromettant sur Juliette, cela entraîne la chute de cette dernière et des répercussions tragiques. Accablée par les accusations des fans de Juliette, Anna décide de prendre les choses en main et de démarrer sa propre enquête pour découvrir la vérité sur les circonstances troubles entourant la mort de la star des réseaux sociaux.

Avec : Dylan Raine (Anna), Amelie Anstett (Juliet)



Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Le prix de l’excellence ».

« Le prix de l’excellence » : l’histoire et le casting

Michelle est enthousiaste à l’idée de rejoindre l’équipe du décathlon académique de son lycée, mais elle sous-estime la pression qui pèse sur chacun de ses membres. Lorsqu’une de ses camarades montre des signes de faiblesse, Michelle la sauve d’une overdose quelques jours plus tard. Bouleversée par cet événement, Michelle constate que son professeur ne leur accorde aucun répit. Voyant qu’elle a du mal à suivre le rythme, il lui prescrit des médicaments pour l’aider à réviser.

Avec : Laurie Fortier (Katherine), Zach Gold (Monsieur Lou), Liz Fenning (Wendy), Megan Ashley Brown (Michelle)