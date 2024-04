Pékin Express du 25 avril 2024 : la demi-finale ce soir sur M6, qui sera éliminé ? (extrait vidéo)

Publicité





« Pékin Express : sur les traces du tigre d’or » au programme TV du jeudi 25 avril 2024 – Ce soir à la télé, Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous sur M6 pour la demi-finale de « Pékin Express : sur les traces du tigre d’or ». Alors l’élimination de Ryad et Louison et une longue pause pour cause de football, la course reprend et en fin de soirée on connaitra les deux binômes finalistes !





A suivre dès 21h10 sur M6, en direct sur tous vos écrans puis en replay sur 6play durant 7 jours.







« Pékin Express : sur les traces du tigre d’or », l’épisode 8 du 4 avril

Pour la demi-finale, les binômes affronteront trois épreuves où les premiers remporteront une amulette, tandis que les derniers recevront une enveloppe noire. Ces trois épreuves seront particulièrement exigeantes pour les candidats. Ils devront affronter un trek en montagne, une mission sur l’eau et des séances de tir à l’arc, faisant appel à leur endurance, leur patience et leur précision.

Au nord du Vietnam, les candidats exploreront le parc Nui Mat Than, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, avec sa célèbre montagne percée, surnommée l’Œil de l’Ange.



La détermination des candidats à décrocher leur place pour la grande finale à Hanoï sera plus forte que jamais. Quel binôme sortira vainqueur et quel duo devra affronter l’élimination avec l’enveloppe noire ?

VIDEO

Déjà impatients ? En attendant voici un extrait vidéo de ce qui vous attend ce soir.