The Voice du 4 mai : suite et fin des cross-battles ce soir sur TF1 (extrait vidéo)

The Voice du 4 mai 2024, extrait vidéo – C’est la deuxième et dernière partie des cross-battles de la saison de The Voice qui vous attend ce soir sur TF1. Après les auditions à l’aveugle et les battles, les coachs – Mika, Zazie, Vianney, Bigflo & Oli – doivent encore faire des choix décisifs et faire face aux votes du public !





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







Présentation des cross-battles

Après des affrontements intenses lors des Battles, Mika, Vianney, Zazie et Bigflo & Oli vont devoir user de leur tactique la plus affinée pour se confronter dans l’étape la plus redoutée de la compétition : les Cross Battles. Sous la houlette de Nikos Aliagas, un premier coach sera désigné pour choisir un de ses 8 talents à engager dans un duel musical. Ensuite, ce coach désignera un adversaire à défier, qui à son tour sélectionnera un de ses propres talents pour représenter son équipe. Les deux artistes se succéderont pour présenter chacun une performance.

Durant ce moment décisif, le public présent sur le plateau aura le pouvoir de décider quel talent mérite de passer aux Super Cross Battles en votant pour son favori. Les enjeux sont énormes pour nos coachs, car à la fin de cette étape, un coach pourrait se retrouver sans aucun talent dans sa formation ou bien réussir à qualifier toute son équipe pour la prochaine épreuve.



À la manière d’une partie d’échecs ou d’un duel Pokémon, selon Bigflo, toutes les stratégies sont envisageables lors de cette phase cruciale de la compétition !

The Voice du 4 mai 2024, extrait vidéo

Impressionné par une performance, Bigflo lance un nouveau challenge ✨

Les équipes pour ces dernières cross-battles

La Team Vianney : Maëva, Léna, Odem, et Carla

La Team Zazie : Lize, Shanys, Déborah, Morpho, et Julien Kela

La Team Mika : Gabriel Lobao, Oléma, Lilian, Mewhy, et Flora

La Team Bigflo et Oli : Sahteene, Ugo Cicoletta, et Manuela

The Voice 2024, ça continue ce samedi 4 mai 2024 dès 21h10 sur TF1