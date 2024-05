Pékin Express du 4 mai 2024 : la finale ce soir sur M6, qui va gagner ? (extrait vidéo)

Publicité





« Pékin Express : sur les traces du tigre d’or » au programme TV du samedi 4 mai 2024 – Ce soir à la télé, Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous sur M6 pour la grande finale de « Pékin Express : sur les traces du tigre d’or ». Alors l’élimination de Flavie et Jérémy, la course se termine et en fin de soirée on connaitra le binômes gagnant !





A suivre dès 21h10 sur M6, en direct sur tous vos écrans puis en replay sur 6play durant 7 jours.







Publicité





« Pékin Express : sur les traces du tigre d’or », la finale du 4 mai

La finale tant attendue de la saison 18 de Pékin Express se déroule au cœur de la magnifique cité millénaire de Hanoï ! Les ultimes confrontations des deux binômes finalistes auront lieu dans les endroits emblématiques de la ville : entre temples séculaires, pagodes mystiques, ponts pittoresques et ruelles tortueuses, la course sera intense et effrénée.

Cette étape décisive sera composée de trois sprints intermédiaires, au cours desquels les équipes rivaliseront pour amasser le plus d’argent possible. La règle du « time is money » sera implacable : la première équipe à franchir la ligne d’arrivée activera une balise, infligeant à la seconde équipe une perte de 10 euros par seconde.



Publicité





Les candidats seront confrontés à des défis exigeants, inspirés de casse-tête mathématiques complexes, mettant à l’épreuve leurs nerfs et leur agilité. Ils devront également faire preuve d’adresse sur un circuit de karting particulièrement exigeant, suivi d’une épreuve d’équilibre dans le célèbre quartier de la porcelaine.

À ce stade crucial de la compétition, les deux équipes n’auront plus de quartier et se livreront une lutte acharnée lors du sprint final. Laquelle aura l’opportunité tant convoitée de décrocher le titre prestigieux de vainqueur de la saison 18 de Pékin Express ?

VIDEO

Déjà impatients ? En attendant voici un extrait vidéo de ce qui vous attend ce soir.