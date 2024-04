« Planète Terre, le prix de la survie » : le documentaire ce soir sur France 2 (30 avril 2024)

Publicité





« Planète Terre, le prix de la survie », c’est le documentaire inédit diffusé ce mardi soir, 30 avril 2024, sur France 2.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en avant-première, replay et streaming vidéo sur France.TV







Publicité





« Planète Terre, le prix de la survie » : présentation

« Planète Terre, le prix de la survie », le 2e volet événement nature Planète Terre, en coproduction avec BBC Studio. Ce documentaire révèle la fascinante et délicate beauté de notre planète aujourd’hui, en nous transportant à travers 43 pays sur 6 continents, grâce à des séquences exclusives capturées au cours de près de cinq années de tournage.

Équipés de technologies de pointe et d’une expertise sans pareille, BBC Studios nous plonge au cœur de l’intimité des espèces rares, dévoilant des comportements remarquables, souvent influencés par les changements climatiques. Des déserts glacés aux déserts brûlants, la vie s’épanouit là où on ne l’attendrait jamais, avec des animaux étonnants qui s’adaptent et déploient des stratégies extraordinaires pour prospérer.



Publicité





Dans les recoins les plus luxuriants des forêts, la compétition pour la survie est intense, exigeant des talents et des ruses exceptionnels. Seuls les plus audacieux réussissent à s’imposer. Cependant, dans un monde où l’imprévisibilité règne de plus en plus, nos héros de la nature sont confrontés à des défis sans précédent, déployant des comportements novateurs pour affronter un environnement en mutation constante.

« Planète Terre, le prix de la survie » nous ouvre les portes de mondes inaccessibles, où chaque instant est une lutte pour la survie. Rejoignez-nous pour un spectacle époustouflant, où la vie ne tient qu’à un fil, capturé pour la première fois devant nos yeux ébahis.