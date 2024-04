« Face à face » du 30 avril 2024 : le final de la saison 2 ce soir sur France 3

Publicité





« Face à face » du 30 avril 2024, les épisodes ce soir sur France 3 – Ce mardi soir, France 3 termine la diffusion de la saison 2 inédite de la série policière « Face à face ». Une série avec dans les rôles principaux Claire Borotra, Constance Gay et Clémentine Justine.





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou en replay sur France.TV







« Face à face » du 30 avril 2024, les épisodes

Épisode 9 : Le village des délices, avec en guest : Raphaël Mezrahi

Dans un roman publié la veille du meurtre d’un agent immobilier véreux, un auteur, ancien ténor du barreau, vient de révéler – sous couvert de fiction – les secrets intimes et professionnels des habitants du petit village dans lequel il habite depuis toujours. L’ouvrage semble bien être à l’origine de la mort d’un des « personnages » réels de cette fiction qui colle beaucoup trop à la réalité… Peut-on tout dire et tout faire sous couvert d’une œuvre ? Comment la justice peut-elle arbitrer entre liberté de création, diffamation et protection de la vie privée ?

Épisode 10 : Mensonges et trahisons, avec en guest : Clémence Bretecher

Le corps d’un homme, un haut fonctionnaire, ancien de l’IGPN, est retrouvé sans vie dans les locaux de l’Institut national des cadres administratifs. Or tous les soupçons semblent pointer vers un seul coupable : le commandant Marty, qui, lui, a vite compris qu’Aline, son ex-compagne à l’équilibre mental éprouvé, est coupable de cet homicide. La situation devient rapidement intenable, lorsque Justine découvre l’existence d’Aline. Elle se doit de garder son intégrité professionnelle et décide de le mettre en examen. Vanessa demande alors à sa mère de défendre Marty, qu’elle sait innocent, et cherche à apporter des éléments de preuves pour convaincre sa sœur que le commandant est victime de manipulation. Le couple de Justine pourra-t-il résister à cette épreuve ?



« Face à face », rappel de la présentation de la saison 2

Justine Rameau, magistrat instructeur, et Vanessa Tancelin, commandante du SRPJ de Strasbourg, collaborent étroitement malgré leurs désaccords perpétuels. Leurs méthodes, leurs personnalités et leurs objectifs sont diamétralement opposés, à l’exception d’un lien familial : leur père.

Pendant que Vanessa jongle avec l’arrivée du nouveau commissaire, Elias Sarahoui, à la tête du SRPJ de Strasbourg, et poursuit la piste de Zacharie Berg, un individu troublant et charismatique, Justine ajoute à son emploi du temps chargé des cours à l’université en plus de ses fonctions judiciaires. Cependant, lorsque la mère de Vanessa, l’effervescente Agnès, s’installe de façon inattendue dans la maison familiale, leur équilibre est menacé.

Malgré leurs divergences professionnelles et leur relation tumultueuse, Justine et Vanessa naviguent à travers leurs enquêtes et leur vie, se faisant face en tant que collègues par nécessité et sœurs par lien de sang.

Casting : interprètes et personnages

Claire Borotra (Justine Rameau), Constance Gay (Vanessa Tancelin), Clémentine Justine (Claire Sorel), Clément Aubert (Ludovic Marty), Amir El Kacem (Elias Sarahoui), Marianne James (Agnès Tancelin), Emma Ninucci (Margaux Rameau), Evelyne El Garby Klaï (Nadia Weber)…