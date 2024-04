Plus Belle La Vie du 1er avril 2024 : la police localise Ulysse et Léa ! (résumé + extrait vidéo épisode 61 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 1er avril 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 61 de PBLV – Les choses vont mal tourner et un terrible drame va se produire aujourd’hui dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie, encore plus belle ». Ulysse et Léa sont en danger de mort !

Un épisode inédit à découvrir dès 13h45 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 1er avril 2024 – résumé de l’épisode 61

Sybille a été hospitalisée d’urgence, son pronostic vital est engagé. Une clé a été trouvée sur elle, mais son usage reste inconnu. Babeth se sent coupable et pleure auprès d’elle… Pendant ce temps, Léa encourage Ulysse à rester éveillé pour survivre. Samuel informe Patrick et Jean-Paul, il a réussi à identifier l’homme impliqué dans l’enlèvement de Léa et Ulysse. La police l’arrêter et grâce à son témoignage, il retrouve le bateau lié à l’affaire. Ulysse perd connaissance alors que les secours se dirigent vers leur localisation…

Ariane a du mal à accepter qu’Armand Billard soit l’ex d’Eric. Elle pense qu’il devrait s’excuser pour que l’adoption de Zoé puisse aboutir. Eric s’excuse auprès d’Armand, mais il révèle les mensonges d’Ariane dans son rapport…

A la résidence, Mirta se fait piéger en ce 1er avril avril. Mais tel est pris qui croyait prendre, sa vengeance est une réussite !



Publicité





A LIRE AUSSI : Plus belle la vie spoilers : la vérité éclate, un retour, les résumés jusqu’au 19 avril 2024

VIDÉO Plus belle la vie du 1er avril 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.