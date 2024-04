Ça commence aujourd’hui du 1er avril 2024 : sommaire et extrait vidéo

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 1er avril 2024, le sommaire – Ce lundi et comme tous les après-midis sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Et aujourd’hui, l’émission est une rediffusion et a pour thème « Secret de famille : leur père n’avait pas tout dit ».





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 1er avril 2024, « Secret de famille : leur père n’avait pas tout dit »

Un jour, Roger a fait une découverte troublante : son père menait une double vie, avec une autre famille et d’autres enfants. Pendant près de quarante ans, il a dû garder cette révélation secrète, ne la partageant jamais avec sa propre famille.

Alexia a découvert qu’elle était l’enfant secrète de son père, qui avait déjà une famille. Leur relation était limitée à des rencontres clandestines, loin des regards. Mais un jour, elle a été bouleversée en trouvant son avis de décès. Sous le choc, Alexia a été complètement déboussolée.



Un père, une autre famille, des témoignages poignants à voir ou revoir cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » sur France 2 !

Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 1er avril 2024

