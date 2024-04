Ici tout commence du 1er avril : Mehdi s’explique et s’excuse (résumé + vidéo épisode 894 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 1er avril 2024, résumé et vidéo extrait épisode 894 – Mehdi présente ses excuses à Hortense ce soir dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». Après avoir quitté subitement l’enterrement de Daniel, il lui doit des explications…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.







Ici tout commence du 1er avril 2024 – résumé de l’épisode 894

Hortense en veut à Mehdi de l’avoir abandonnée au moment de l’enterrement de son père, quand elle avait le plus besoin de son soutien. Mehdi présente ses excuses à Hortense et lui explique qu’il a fait une crise d’angoisse… Son discours lui a rappelé celui que son petit frère avait préparé pour son enterrement quand sa leucémie risquait de l’emporter. Hortense comprend mais lui dit qu’il aurait du lui en parler, elle est sa femme et ils partagent tout…

Chez les Leroy, le conflit est enfin résolu tandis qu’à l’Institut, la recherche des œufs de Pâques vire au désastre pour Carla et Bérénice ! Et pour cause, elles ont fait une énorme boulette en cachant les oeufs alcoolisés dans le parc ! Stanislas s’en rend compte et leur demande de tout enlever au plus vite…



Ici tout commence du 1er avril 2024 – extrait vidéo

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

