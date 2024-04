Plus belle la vie spoilers : une infiltration, Barbara à bout, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 8 au 12 avril 2024)

Publicité





Plus belle la vie spoiler, résumés en avance et bande-annonce du 8 au 12 avril 2024 – Que va-t-il se passer au Mistral la semaine prochaine dans votre feuilleton marseillais « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Comme chaque week-end, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la suite de l’enquête sur le meurtre de Louise.







En effet, la jeune femme n’a pas été victime d’une erreur médicale, elle a été assassinée. L’enquête de la police les mène jusqu’à une salle de sport, où Samuel et la commissaire vont faire une infiltration…

De son côté, Barbara retire Yaël de la crèche après la publication de l’article de Jules. Mais rapidement, elle ne s’en sort pas. Elle est à bout et craque dans les bras de Thomas… Morgane pointe auprès de Jules les faiblesses de son article et son manque de preuves. Il va donc aller beaucoup plus loin et va pouvoir compter sur l’aide d’Apolline.

Quant à Ophélie, elle rencontre enfin Mattéo…

Lundi 8 avril 2024 (épisode 66) : L’enquête prend un nouveau tournant lorsque les policiers établissent que la mort de Louise n’est pas accidentelle, mais fait partie d’une affaire plus importante. Aya met les choses au clair avec Mattéo et laisse ce dernier furieux. Au Mistral, l’article de Jules a des conséquences bien plus grandes qu’il n’imaginait…

Mardi 9 avril 2024 (épisode 67) : En interrogeant des proches de Louise, les policiers font une avancée notable et établissent un lien avec le monde du sport. Au Mistral, la pression monte autour de Barbara alors qu’elle est à court de solutions pour la garde de Yaël. De son côté, Aya a une idée pour permettre à Ophélie et Mattéo de se rencontrer…Je

Mercredi 10 avril 2024 (épisode 68) : En planque devant une salle de sport, les policiers repèrent un individu suspect et cherchent à l’identifier pour en savoir plus. Ophélie organise une fête chez elle et y fait inviter Mattéo tandis qu’Aya en profite pour confronter Killian sur ses sentiments. Inquiète pour son fils, Barbara le fait ausculter par le docteur Riva…

Jeudi 11 avril 2024 (épisode 69) : La commissaire Liao et le lieutenant Gayet sont désignés pour infiltrer la salle de sport et commencent leurs préparatifs. Apolline, qui souhaite intégrer le cabinet Kepler comme stagiaire, cherche un moyen d’impressionner Ulysse. Au lendemain de sa fête, Ophélie est encore sous le charme de Mattéo et a peut-être une chance avec lui…

Je Vendredi 12 avril 2024 (épisode 70) : En infiltration à la salle de sport, Meiline et Samuel doivent faire face aux suspicions de la gérante. L’enquête de Jules sur la crèche prend une nouvelle dimension grâce à un coup de boost d’Apolline. Inspirée par l’histoire d’Ophélie et de Mattéo, Aya se sent pousser des ailes et tente une approche avec Kilian…



VIDÉO Plus belle la vie, la bande-annonce du 8 au 12 avril 2024

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…