50mn Inside du 6 avril : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

50mn Inside du 6 avril 2024, sommaire et reportages – Ce samedi et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50mn Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.





A suivre dès 18h sur TF1 puis en replay gratuit sur myTF1.







50mn Inside du 6 avril 2024, au sommaire dans 50 mn Inside l’actu :

👸 A la Une : Meghan et Harry se rapprochent de la famille royale

Ils avaient pris leur distance avec la famille royale d’Angleterre mais le cancer de Kate semble changer la donne. Et si c’était le début d’un retour en grâce ?

🌟 En Coulisses : au coeur de la féria d’Arles

Immersion à Arles, dans le Sud de la France, pour 3 jours de fête. Restaurateurs, hôteliers, comment ont-ils lancé la saison estivale avec la féria ?



🎬 Le Portrait : José Garcia

À l’occasion de la sortie la semaine prochaine de « Nous, Les Leroy », une comédie tendre où il est à l’affiche avec Charlotte Gainsbourg, Isabelle Ithurburu a reçu José Garcia et sa bonne humeur contagieuse !

🌟 La Story : « La famille Bélier », 10 ans déjà !

Découvrez les secrets du film phénomène qui a révélé Louane.

50mn Inside du 6 avril 2024, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

🌎 Doc – Comment se construire une nouvelle vie à Marrakech ?

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.