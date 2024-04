Quotidien du 2 avril 2024 : les invités de Yann Barthès ce soir

Publicité





Quotidien du 2 avril 2024, les invités – Ce mardi soir et comme chaque jour sur TMC, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous ce soir sur TMC pour un nouveau numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h25 sur TMC ou sur myTF1 pour le replay.







Quotidien : les invités du 2 avril 2024

➤ Valérie Hayer, Tête de liste Besoin d’Europe aux élections européennes

➤ Benoît Magimel et Nadia Tereszkiewcz pour « Rosalie » au cinéma le 10 avril



Synopsis : Rosalie est une jeune femme dans la France de 1870, mais ce n’est pas une jeune femme comme les autres, elle cache un secret : depuis sa naissance, son visage et son corps sont recouverts de poils. Elle est ce qu’on appelle une femme à barbe, mais n’a jamais voulu devenir un vulgaire phénomène de foire. De peur d’être rejetée, elle a toujours été obligée de se raser. Jusqu’au jour où Abel, un tenancier de café acculé par les dettes, l’épouse pour sa dot sans savoir son secret.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce mardi 2 avril 2024 à 19h25 sur TMC.