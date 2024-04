Demain nous appartient spoiler : Jessica a un coup de coeur pour... (vidéo épisode du 5 avril)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Sur ce coup là, pas sur que Jessica est du flair dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Tout juste de retour à Sète, Jessica va déjà tomber amoureuse… Et l’heureux élu, c’est Charles, le frère de Damien qui a tué plusieurs personnes il y a quelques semaines !











Jessica Moreno est de retour et déborde de beaux projets. Elle prépare un défile de mode et elle a rencontré Charles Julliard. Jessica se livre avec enthousiasme… Une belle complicité semble naître entre eux et Charles lui confie l’échec de son hôtel en Grèce et sa faillite. Et d’un seul coup, Jessica l’embrasse…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1659 du 5 avril 2024 : Jessica craque pour Charles

