Retour de Secret Story : ce qu’il faut retenir de la conférence de presse de TF1

Alors que TF1 a annoncé hier le grand retour de Secret Story le mardi 23 avril 2024 à 23h30, juste après Koh-Lanta, la chaîne et Endemol donnaient une conférence de presse ce matin pour présenter cette saison 12 à venir. On en sait maintenant plus sur le dispositif !





Jean Louis Blot, président d’Endemol, a affirmé avoir reçu 22.000 candidatures pour Secret Story, c’est plus que pour la Star Academy.







La plus grande maison des secrets de l’histoire du jeu



La maison de Secret Story sera située à Poissy, dans un entrepôt. Elle aura une superficie inédite de 1000m2 de maison et jardin, avec une pisicne de 40m2. Le plateau du prime de lancement et des quotidiennes sera collé à la maison.

Le premier secret de la Maison a été présenté : elle possède le plus grand lavabo de France, il s’agit de en fait de la piscine qui aura une forme de lavabo.

Pas de prime hebdo et un live limité

TF1+ proposera chaque vendredi un after en public animé par Christophe Beaugrand à la suite de la quotidienne et de l’élimination hebdomadaire.

Il n’y aura pas de flux live toute la journée comme c’est le cas pour la Star Academy. Des lives seront proposés sur TF1+ de 10h à 12h et de 20h à 22h chaque jour, ainsi qu’une soirée de 4h de live chaque jeudi soir.

Un casting feel good

« On a voulu un casting qui ne sera pas là pour Instagram ou pour montrer son corps refait. On a des joueurs. Secret Story 2024 ne sera pas du tout le lieu pour voir des clashs. Ce n’est pas ce qu’on veut faire. On veut un programme feel-good, familial, fun et safe » a expliqué Rémi Faure, directeur des Programmes de Flux du groupe TF1.