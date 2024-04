Rugby Tournoi des Six Nations féminin : suivre France / Italie en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Rugby – Tournoi des Six Nations féminin suivre France / Italie en direct, live et streaming. Place aux femmes ce dimanche avec le Tournoi des Six Nations féminin à suivre cet après-midi sur France 2. Après leurs victoires contre l’Irlande et l’Ecosse, l’équipe de France reçoit l’Italie au Jean Bouin à Paris.





Une rencontre à suivre en direct sur France 2 à partir de 13h20 ce dimanche 14 avril 2024. Coup d’envoi à 13h30.







Les françaises sont 2èmes de ce Tournoi des Six Nations féminin 2024 avant cette rencontre, elles ont enchainé deux victoires depuis le début. Les Bleues doivent battre l’Italie aujourd’hui pour continuer à espérer s’imposer dans la compétition et décrocher le Grand Chelem.

France / Italie, composition des équipes

Le XV de départ de la France : 1. Deshaye 2. Sochat Khalfaoui 4. Feleu 5. Fall 6. Escudero 7. Gros 8. R. Ménager 9. Bourdon Sansus 10. Queyroi 11. Llorens 12. Vernier 13. Konde 14. M. Ménager 15. Boulard

Remplaçantes : 16. Riffonneau 17. Mwayembe 18. Joyeux 19. Hermet 20. Feleu 21. Chambon 22. Tuy 23. Bourgeois



Le XV de départ de l’Italie : 1. Maris 2. Vecchini 3. Seye 4. Fedrighi 5. Duca 6. Tounesi 7. Locatelli 8. Arrighetti 9. Stefan 10. Madia 11. D’Inca 12. Stevanin 13. Rigoni 14. Muzzo 15. Ostuni Minuzzi

Remplaçantes : 16. Gurioli 17. Stecca 18. Gai 19. Pilani 20. Veronese 21. Frangipani 22. Granzotto 23. Capomaggi

France / Italie en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 2 dès 13h20. Streaming et live sur france.tv.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site du Tournoi des Six Nations féminin.

France / Italie, un match de rugby évènement à suivre dès 13h20 sur France 2.