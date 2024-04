« Safari romance » : votre téléfilm ce 18 avril sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Safari romance » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 18 avril 2024 – Ce jeudi après-midi et comme chaque jour sur TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Safari romance ».





A suivre dès 14h15, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Safari romance » : l’histoire, le casting

Tim, un concepteur de parcs d’attractions, décide de partir plusieurs semaines en Afrique du Sud pour trouver de nouvelles inspirations sur le thème du safari. Durant son séjour, il fait la rencontre de Megan, une ranger et chercheuse en biologie qui le guide à travers la réserve. Leur temps passé ensemble leur permet de se découvrir mutuellement, et une connexion se forme rapidement entre eux.

Avec : Brittany Bristow (Megan Henry), Andrew W. Walker (Tim Ericson), Maxx Moticoe (Darius D’Checko), Nthati Moshesh (Nozizwe)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Croquer la pomme d’amour ».

« Croquer la pomme d’amour » : l’histoire et le casting

Megan Quinn aspire à devenir architecte, mais elle travaille actuellement comme chargée des relations clientèle pour un promoteur immobilier. Son patron rencontre des obstacles pour lancer un nouveau projet dans sa ville natale, notamment à cause de Frances Figgins, qui refuse de vendre son terrain. Megan se voit alors confier la mission d’aller à Cedarvale pour persuader Frances, une personne qu’elle connaît depuis son enfance. Si elle réussit, elle obtiendra une promotion et pourra réaliser son rêve en intégrant l’équipe d’architecture. Reste à savoir si Megan parviendra à convaincre Frances et à obtenir le travail qu’elle désire tant.

Avec : Sarah Jane Morris (Megan Quinn), Andrew W. Walker (Joe Wainright), Garry Chalk (Matt Quinn), Cassidy Nugent (Lily Wainright)