Audiences radio : quelle audience pour Manu dans le 6/10 sur NRJ en pleine polémique ?

Les audiences radios pour la vague de janvier à mars 2024 ont été publiées ce matin, deux semaines après la publication de l’enquête de Libération sur Manu Lévy, l’animateur star des matinales d’NRJ. Quelle audiences pour Manu dans le 6-10 alors que l’animateur est accusé de harcèlement moral par ses anciens co-animateurs et attaqué aux Prudhommes ?





Verdict : Manu dans le 6-10 reste numéro 1 des matinales sur les moins de 60 ans avec 2,8 millions d’auditeurs quotidiens.







La matinale d’NRJ gagne 116.000 nouveaux auditeurs par rapport à la vague précédente. Mais les audiences publiées ce matin allant de janvier à mars, il ne peut pas y avoir d’impact pour l’instant des accusations visant Manu Levy. Il faudra attendre la prochaine vague pour voir si la polémique a fait perdre ou non des auditeurs à sa matinale.

Du côté de la concurrence des autres matinales des radios musicales, beau résultat pour Bruno Guillon sur Fun Radio. Il totalise plus de 1,3 million d’auditeurs chaque jour et il est en hausse de 140.OOO auditeurs en un an !



Plus compliqué pour Clément l’Incruste sur Europe 2 avec seulement 572.000 auditeurs par jour.