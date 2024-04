Ça commence aujourd’hui du 18 avril 2024 : sommaire et extrait vidéo

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 18 avril 2024, « Elles ont découvert la mort d’un proche dans les journaux »

De nombreux spectateurs sont attentifs à l’actualité, se questionnant parfois sur leur réaction en cas de tragédie touchant un être cher. Malheureusement, nos invités ont vécu cette expérience douloureuse lorsque le décès de leurs proches a été annoncé par les médias, que ce soit à la presse écrite ou à la télévision. Par exemple, Océane a appris le décès de son compagnon sur une chaîne d’information, tandis que Nathanaël, pompier, était en intervention au moment de l’explosion au gaz survenue au 6 rue de Trévise le 12 janvier 2019.

Cette émission émouvante sera diffusée cet après-midi sur France 2 dans « Ça commence aujourd’hui ».

