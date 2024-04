Secret Story 2024 : le lancement ce soir sur TF1 (23 avril 2024)

Publicité





Secret Story 2024, lancement ce mardi 23 avril sur TF1 – C’est ce mardi soir après Koh-Lanta que Christophe Beaugrand donnera le coup d’envoi de la saison 2024 de Secret Story. Nouveaux habitants, nouvelle maison des secrets, nouvelle Voix, et bien sûr la fameuse liste des secrets, l’aventure démarre aujourd’hui !





À suivre sans faute dès 23h35 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







Secret Story 2024, présentation de la nouvelle saison

Après une absence de 7 ans, « Secret Story », animé par Christophe Beaugrand, fait son grand retour. Pendant cette période, La Voix s’est activement affairée à dénicher les esprits les plus vifs, les stratèges les plus rusés et les joueurs les plus habiles de France et de Belgique.

Une quinzaine d’individus ont accepté l’appel de la Voix, se lançant ainsi dans une aventure où préserver son secret devient un impératif. Leur quotidien sera ponctué par une chasse aux secrets palpitante, nécessitant une dose de curiosité, d’ingéniosité et de stratégie.



Indices, enquêtes et retournements de situation seront monnaie courante, les candidats devront mettre à profit toutes leurs ressources pour espérer remporter la victoire et les 100.000 euros qui l’accompagnent.

A 2h10, Secret Story la première soirée dans la maison

Après le lancement, découvrez les premiers pas des habitants dans la maison des secrets.

Secret Story du 23 avril 2024, la bande-annonce de l’émission

En vidéo, découvrez les images de la bande-annonce de cette première soirée de Secret Story 2024.