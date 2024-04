Un Si Grand Soleil du 24 avril : le terrible malaise d’Alain, qui s’effondre (résumé et vidéo épisode 1383 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 24 avril 2024, spoiler résumé de l’épisode 1383 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 24 avril 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Chacun de leur côté, Elisabeth et Alain semblent pensifs et tristes… Pendant ce temps là, François approche Boris en voiture et lui demande de monter pour lui parler. Boris finit par accepter. François lui annonce qu’il est réconcilié avec sa mère. Il voudrait que les choses s’arrangent, Boris lui rappelle qu’il l’a mis à la porte. François dit qu’il regrette, il lui dit qu’ils pourraient travailler main dans la main. Boris refuse et lui annonce qu’il ne veut plus rien avoir à faire avec lui !

Au lycée, Tom conseille Louis pour le paintball. Maéva les rejoint et dit qu’elle va les éclater. Thaïs bosse, elle pense qu’elle ne viendra pas. Maéva pense qu’elle se fait bouffer par son taf. Elle promet d’essayer de venir.



Publicité





François fait signer Anne, qui a maintenant le pouvoir sur toutes les affaires de Philippe. Elle dit qu’il va mieux mais c’est dur car elle sait qu’il est condamné. Johanna interroge ensuite Florent, qui lui confie qu’Anne est son ex. Ils étaient ensemble à la fac.

Aux Sauvages, Alix déjeune avec Catherine, qui lui dit qu’elle va se retrouver directrice générale adjointe du nouveau groupe. Alix se réjouit pour elle. Elle n’a aucune nouvelle de Boris, qui lui manque. Elisabeth appelle François, elle refuse toujours que Catherine prenne ce poste. François lui assure qu’elle a compris la leçon mais Elisabeth ne lâchera pas. François lui dit qu’elle peut lui vendre ses parts plus tôt, mais Elisabeth refuse d’être écartée du groupe.

Anne et Philippe partent en week-end, Thaïs leur a préparé un panier repas. Philippe la remercie pour tout. Arnaud rumine, il pense toujours qu’ils ne devraient pas partir. Thaïs lui propose de se changer les idées en venant au paintball avec elle et ses amis. Maéva pense qu’elle le kiffe… Ils passent un bon moment. Arnaud remercie Thaïs pour tout, de l’avoir emmené et de bien s’occuper de son père. Thaïs avoue qu’elle l’aime beaucoup.

Boris est avec Laurine, il parle de sa discussion avec leur père. Laurine pense qu’il est peut être sincère. Boris lui demande pourquoi elle ne se trouve pas un appart, mais elle préfère son confort. Pendant ce temps là, Catherine dit à François qu’elle a prévu une surprise pour le week-end.

A l’hôpital, Alain est confus et semble avoir très chaud. Janet s’inquiète, elle lui dit de se reposer. Mais Alain s’effondre au sol !

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoiler : Janet face à un scandale à l’hôpital (résumé épisode du 6 mai 2024)

VIDÉO Un si grand soleil du 24 avril extrait, le malaise d’Alain

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv