Tennis Monte-Carlo : la finale Tsitsipas / Ruud en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Tennis Monte-Carlo ATP – la finale Tsitsipas / Ruud en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à suivre ce dimanche après-midi. Suite et fin du tournoi de tennis Masters 1000 de Monte-Carlo aujourd’hui, Stefanos Tsitsipas et Casper Ruud s’affrontent en finale.





Un match à suivre cet après-midi à partir de 15h15 sur Eurosport et sur France 4.







En quart de finale sur la terre battue monégasque, Stefanos Tsitsipas, 12ème mondial, et Casper Ruud, 10ème, s’affrontent en finale.

ATP Monte-Carlo la finale Tsitsipas / Ruud en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et rendez-vous directement sur Eurosport et France 4 à partir de 15h15.



Sur le site de l’ATP Tour, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

