The Voice du 20 avril : suite et fin des battles ce soir sur TF1 (extrait vidéo)

The Voice du 20 avril 2024, extrait vidéo – C’est la suite des battles de la saison de The Voice qui vous attend ce soir sur TF1. Les coachs – Mika, Zazie, Vianney, Bigflo & Oli – doivent encore faire des choix difficiles et décisifs !





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







The Voice du 20 avril 2024, extrait vidéo

Place aux dernières battles de la saison ce soir ! Les talents se confrontent en duo ou en trio, interprétant la même chanson sur la scène de « The Voice ». À la fin de leur performance, leur coach est confronté à la délicate décision de n’en conserver qu’un pour les cross-battles !

Voici un avant-goût de cette ultime soirée de battles : Mewhy et Okali, talents de l’équipe de Mika, s’affrontent sur scène. Leur défi : interpréter le titre emblématique de Jean-Jacques Goldman, « Là-bas ». La tension est à son comble : qui, entre Mewhy et Okali, décrochera son billet pour les cross-battles ? Rendez-vous ce soir sur TF1 pour le découvrir !



#TheVoice

Cette reprise de “Là-bas” … 🤩

On pourrait écouter cette Battle pendant des heures🥰 RDV Samedi à 21h10 sur @TF1 et @tf1plus pour la dernière soirée des Battles ✌ pic.twitter.com/douSUe8D5z — The Voice ✌️ (@TheVoice_TF1) April 18, 2024

Une battle disponible en entier sur TF1+.

Les équipes pour cette dernière soirée de battles

Voici la liste des talents qui s’affronteront ce soir sur les dernières battles :

La Team Vianney : Marco Léna, White, Noah, Sandra et Patxi Eli

La Team Zazie : Hamid, Auna, Déborah, et Alexis Carlier

La Team Mika : Lance Priester, Okali, Mewhy, Orange

La Team Bigflo et Oli : Chiara Santa Maria, Jacinta, Sahteene, Adnaé, Rhéa, Manon et Théo Montagnon

The Voice 2024, ça continue ce samedi 20 avril 2024 dès 21h10 sur TF1 et bien sûr sur TF1+ pour voir ou revoir les émissions et/ou les prestations de chaque talent en replay.