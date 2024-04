Un Si Grand Soleil du 19 avril : François et Catherine réconciliés (résumé et vidéo épisode 1380 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 19 avril 2024, spoiler résumé de l’épisode 1380 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 19 avril 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Alain a visité un appart avec Flore mais il ne lui plait pas. Ils préfèrent en rire, Alain remercie Flore de l’accompagner. Il est triste de sa rupture, il pense qu’Elisabeth ne changera pas d’avis. Flore lui dit qu’ils sont peut être arrivés au bout de leur histoire, il doit faire confiance au karma.

Laurine appelle Boris, elle l’informe du vote de la fusion. Laurine lui conseille d’aller voir papa pour s’excuser, il pourra peut être prendre la tête de L Cosmétiques. Mais Boris refuse de travailler sous ses ordres.



Publicité





Anne et Philippe aimeraient se faire un week-end en amoureux. Arnaud ne comprend pas, il pense que c’est pas le moment. Il trouve ça inconscient. Philippe évite la discussion, il a rendez-vous chez le médecin à l’hôpital. Arnaud lui reproche d’avoir choisi le jour où il a des partiels et qu’il ne peut pas l’accompagner…

Tom propose un paintball à Louis et Maéva vendredi soir. Louis le charie en parlant d’un ds a réviser. Mais en réalité ils sont partants. Maéva propose ensuite à Thaïs, elle pense qu’elle ne pourra pas à cause de son travail. Elle ne veut pas planter Philippe, Maéva lui dit de faire attention à ne pas se faire exploiter.

Claudine fait signer à François et Elisabeth l’accord final pour la fusion. François propose un resto pour fêter ça mais elles déclinent toutes les deux.

Chez L Cosmétiques, Enric parle à Carine de l’aide juridique à laquelle ils ont le droit. Carine essaie de motiver les employés pour une grève mais ils ne croient pas que ça serve. Enric pense le contraire. Elle en parle ensuite à Boris, qui pense ne plus avoir sa place ici. Il veut démissionner.

Janet explique à Philippe qu’il va mieux qu’il y a deux semaines. Il se sent en forme et compte profiter au maximum du temps qu’il lui reste à vivre. Il lui parle de son week-end, Janet lui conseille d’éviter les efforts inhabituels.

Thaïs prépare un tiramisu pour Philippe. Arnaud l’interroge sur son rendez-vous, Philippe lui dit que ses résultats son excellent et que son médecin est d’accord pour son week-end. Arnaud s’inquiète et en parle à Thaïs. Il a un mauvais pressentiment et critique encore Anne. Arnaud part avec un ami et présente Thaïs comme l’ange gardien de son père.

Catherine explique à Alix que François a été formidable. Alix est surprise de les voir se réconcilier. Pendant ce temps là, Claire vient voir Elisabeth avec champagne et chocolats pour lui remonter le moral. Elisabeth pense qu’elle va vendre la maison, trop grande et avec trop de souvenirs. Claire lui conseille de prendre du temps pour réfléchir et peut être se réconcilier avec Alain. Elisabeth lui dit qu’elle n’arrrivera jamais à lui pardonner même si la séparation est insupportable. Claire lui dit qu’Alain va mal aussi.

Philippe joue au jeu de go avec Thaïs. Elle lui parle de sa discussion avec Arrnaud, elle pense qu’il s’aime et qu’il s’inquiète pour lui. Elle admet que ce week-end est un peu risqué mais Philippe lui dit qu’il a besoin de ça pour se sentir encore vivant. Pendant ce temps là, Arnaud discute avec son ami et parle héritage. Arnaud dit qu’Anne a mis la main sur tout. Mais surtout, elle a réussi à voler. son père.

François retrouve Catherine, il lui dit que la fusion est signée et il lui dit qu’il y a qu’elle qui a jamais compté… Ils finissent par s’embrasser !

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoiler : Claire surprend Florent avec… (résumé épisode du 30 avril 2024)



VIDÉO Un si grand soleil du 19 avril extrait, Arnaud accuse Anne

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv