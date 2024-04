Danse avec les Stars, Black M parle de trucage : « je pense qu’ils font ce qu’ils veulent »

Publicité





Décidément, les stars dérapent cette saison dans « Danse avec les Stars ». A la veille de la demi-finale et alors que vendredi dernier Keiona avait critiqué la note donnée par Chris Marques, affirmant « ne pas être jugée au même titre que ses concurrents », voilà que Black M parle d’un trucage des votes !





En effet, Black M et Elsa Bois ont été éliminés lors du quart de finale vendredi dernier et le rappeur a remis en doute les votes dans une interview publiée par le Parisien aujourd’hui.







Publicité





« Dans les coulisses, avec mon équipe on croyait vraiment que j’allais être sauvé parce qu’on avait les votes de tout le monde » a déclaré Black M. « Il n’y a pas un truc au moment où ils arrêtent les votes ? Je me pose la question. Je leur ai demandé droit dans les yeux : ‘les gars, c’est un peu truqué ? Dites la vérité…’ Et ils m’ont répondu : ‘non pas du tout’. […] Mais je garde mon point d’interrogation »

Et il en a même rajouté une couche en affirmant qu’à la place de la production de « Danse avec les Stars », il n’hésiterait pas à truquer les votes : « Dans l’univers de la télé, ils contrôlent des choses que l’on ne voit pas. (…) Si moi j’étais producteur d’une émission comme ‘Danse avec les stars’, si j’avais envie de mettre untel en finale, je ferais ce que je veux. Donc je pense qu’ils font ce qu’ils veulent« .



Publicité





A LIRE AUSSI : Danse avec les Stars : le coup de gueule de Keiona contre Chris Marques !