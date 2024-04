Un Si Grand Soleil spoiler : Claire surprend Florent avec... (résumé épisode du 30 avril 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler, épisode 1387 du 30 avril 2024 – Claire va surprendre Florent avec une autre femme dans votre série quotidienne de TF1 href= »https://www.stars-actu.fr/tag/usgs/ » target= »_blank » rel= »noopener »> »Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, alors que Philippe Aguerra a été retrouvé mort après un home-jacking, Anne Aguerra se rend directement au domicile de Florent pour lui parler…





Florent conseille à Anne de porter plainte contre X après qu’elle ait lu un article sur une série de home-jacking…







Florent et Anne ont l’air très proches quand Claire rentre à la maison et les découvre ensemble…

Pendant ce temps là, Arnaud et Thaïs sont toujours sous le choc. Arnaud confie à Thaïs qu’il ne parvient plus à trouver le sommeil sans faire des cauchemars ! Ils se rapprochent encore plus après ce terrible drame alors que la police enquête et cherche à comprendre qui pouvait savoir que Philippe avait autant d’argent dans son coffre…



