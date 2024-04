Un Si Grand Soleil du 22 avril : Boris prend une lourde décision (résumé et vidéo épisode 1381 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 22 avril 2024, spoiler résumé de l'épisode 1381 en avance





François raccompagne Catherine à sa voiture. Elle lui dit qu’elle l’a trouvé « inspiré », il lui répond que ça lui avait manqué. Catherine lui dit qu’ils forment une très bonne équipe quand ils veulent… Quand François rentre, Laurine lui reproche de ne pas lui avoir dit qu’il rentrerait tard et elle remarque qu’il est de bonne humeur. Il lui dit que la vie réserve des surprises…

Chez L Cosmétiques, Boris veut parler à Elisabeth. Il lui annonce qu’il a décidé de quitter l’entreprise, il ne veut pas travailler sous les ordres de son père. Elisabeth tente de le retenir mais Boris aurait l’impression de trahir ses collègues. Elisabeth le comprend et lui dit que ça doit pas être facile tous les jours d’être le fils de François et Catherine. Boris aimerait partir à la fin du mois prochain, elle accepte une rupture conventionnelle mais elle regrette de le voir partir. Elle a apprécié son travail et son engagement.



Alex part travailler mais Mo dit qu’il a oublié sa brosse à dent. Il explique avoir fait exprès d’en acheter une autre et il laisse aussi un petit sac avec quelques affaires… Mo n’a pas l’air d’apprécier.

Hugo a préparé un super petit dej à Sabine, qui avoue qu’elle adorerait avoir ça tous les matins… Pendant ce temps là aux Sauvages, Catherine annonce à Alix être réconciliée avec François. Alix n’en revient pas. Catherine dit s’être souvenue de ce qu’elle aime chez lui et parle de leur alchimie…

François annonce à Claudine sa réconciliation avec sa femme, il n’est pas certain de vouloir l’écraser sur le divorce. Claudine n’en revient pas, elle a passé des mois sur le dossier. François dit avoir besoin de temps, Claudine lui dit qu’il risque de le regretter…

A l’hôpital, Alain demande à Claire des nouvelles d’Elisabeth. Il s’en veut et a petite mine, Claire lui conseille de lever le pied sur les gardes de nuit. Alain dit ne pas arriver à dormir, Claire trouve qu’il a l’air épuisé.

Manu rappelle à Alex qu’ils vont voir un match de hand ce soir mais il dit avoir oublié, il doit passer la soirée avec Mo. Manu est dégoûté mais Alex lui dit qu’il pense qu’il construit une vraie relation avec Mo. Manu se demande s’il s’emballe pas… Pendant ce temps là au lycée, Mo dit à Eve qu’elle n’a pas du tout envie qu’Alex installe ses affaires chez elle. Elle n’a pas osé lui dire. Mo se sent envahie et ça l’oppresse…

Au commissariat, Hugo et Yann font un point avec Becker. Clément demande à parler à Hugo, il lui explique être trop intrusif dans la vie sentimentale de Sabine. Il se dit désolé et lui assure que ça n’arrivera plus. Hugo ne lui en veut pas et lui dit que désormais ça va avec Sabine, ils ont tout mis au clair.

Alex retrouve Mo avec plusieurs sacs de courses pour lui préparer un petit plat. Mo semble agacée… Quand Alex a fini de cuisiner, Mo lui annonce que c’est trop. Elle dit que tout ce qu’il fait, c’est exactement ce qu’elle ne veut pas. Elle ne veut pas d’engagement, elle pense qu’ils n’ont pas envie des mêmes choses et elle préfère arrêter là. Alex est sous le choc quand Manu vient le récupérer.

François appelle Claudine, il lui annonce qu’il ne veut plus divorcer.

