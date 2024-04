Publicité





20h30 le dimanche du 21 avril 2024 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro inédit de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Qui sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 20h30 le dimanche » du 21 avril 2024 : les invités

> Face à l’écran : Marc Levy

Il est le romancier contemporain français le plus lu à travers le monde, ses œuvres traduites en 50 langues ont dépassé les 50 millions d’exemplaires vendus. Installé à New York depuis seize ans, il s’intéresse profondément à la société américaine. Invité sur le plateau de « 20h30 le dimanche », il partage son analyse sur les élections présidentielles américaines de novembre 2024, mettant en lumière la montée du populisme et la possible réapparition de Donald Trump. Il aborde également les événements internationaux, notamment la guerre en Ukraine qui a inspiré son dernier ouvrage, « La Symphonie des monstres » (éd. Robert Laffont, novembre 2023).

> La story : Taylor Swift

À seulement 34 ans, la pop star américaine Taylor Swift a officiellement rejoint le cercle des milliardaires cette année. Avec une fortune estimée à 1,1 milliard de dollars selon le magazine Forbes, elle devient la première artiste à atteindre ce statut grâce uniquement aux revenus générés par sa musique. L’année a été marquée par une série de records pour la chanteuse, puisqu’en février 2024, elle a remporté son quatrième Grammy Award dans la catégorie « album de l’année », devenant ainsi l’artiste la plus récompensée dans cette catégorie. Son succès phénoménal, avec 281 millions de followers sur Instagram, pourrait même avoir un impact sur la campagne présidentielle américaine si elle décide de soutenir un candidat. Depuis ses débuts dans la musique country à l’âge de 16 ans jusqu’à son statut de superstar mondiale, « 20h30 le dimanche » retrace le parcours de l’une des artistes les plus influentes au monde.



