Un Si Grand Soleil spoiler : Elisabeth et Alain, la rupture ! (résumé épisode du 16 avril 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1377 du 16 avril 2024 – Alain et Elisabeth, la fin d’une belle histoire dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Dans quelques jours, alors que la veille Alain lui a révélé sa tromperie et le piège de Catherine Laumière, Elisabeth prend une grande décision…





En effet, alors qu’Alain a dormi sur le canapé, Elisabeth lui demande de partir. Elle ne veut plus le voir quand elle rentrera, c’est terminé !







Publicité





Alain se réfugie chez Clément et Janet, qui l’accueillent de nouveau…

De son côté, Elisabeth veut porter plainte contre Catherine. Elle veut se venger mais François pense que c’est une mauvaise idée. Il préfère qu’ils fassent pression sur elle pour qu’elle accepte la fusion d’OCI et Laumière Santé…



Publicité





Pendant ce temps là, les choses ne sont pas au mieux non plus pour Hugo et Sabine. Celle-ci a refusé la demande en mariage d’Hugo, qu’elle a trouvé beaucoup trop prématuré après seulement six mois de relation. Hugo est perdu et ne sait pas quoi faire… Sabine lui propose de se voir et elle lui explique qu’elle a eu peur…

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoiler : Alain avoue tout à Elisabeth et balance Catherine ! (résumé épisode du 15 avril 2024)

Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook ici