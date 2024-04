C dans l’air du 3 avril 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 3 avril 2024, invités et sommaire – Ce mercredi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l'air ». Quels sont les invités et le sommaire de l'émission aujourd'hui ? On vous dit tout.





C dans l’air du 3 avril 2024 : le sommaire

⬛ Émile : des découvertes et un mystère qui reste entier

Les découvertes se succèdent, mais le mystère persiste autour de la disparition du petit Émile Soleil, âgé de 2 ans et demi lors de sa disparition le 8 juillet 2023 à Haut-Vernet, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Lors d’une conférence de presse hier, le procureur de la République d’Aix-en-Provence a annoncé la découverte de vêtements du garçonnet, dont un tee-shirt, des chaussures et une culotte, retrouvés lundi 1er avril le long d’un ruisseau à proximité du hameau. Deux jours auparavant, un crâne avait été trouvé par une randonneuse, situé 150 mètres plus haut sur le chemin. Ces nouveaux éléments ont été transmis au centre de l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale à Pontoise, pour des analyses approfondies. La possibilité que les gendarmes aient initialement manqué la dépouille du petit garçon lors des premières recherches en juillet demeure incertaine, selon le procureur, qui souligne qu’entre une chute accidentelle, un homicide involontaire et un meurtre, aucune hypothèse ne peut être privilégiée. Les autorités poursuivent leurs recherches sur le terrain « le temps qu’il faudra ».

En Vendée, l’affaire de la disparition de Karine Esquivillon prend un tournant inattendu lorsque son mari, Michel Pialle, initialement signalant la disparition à la gendarmerie le 27 mars, avoue finalement l’avoir tuée d’un coup de fusil accidentel. Malgré ses déclarations initiales affirmant que sa femme était partie volontairement avec divers biens, les proches de la disparue doutaient de cette version. Trois mois plus tard, Pialle reconnaît finalement son crime en garde à vue. Cette affaire rappelle celle de Jonathann Daval, qui avait également alerté les autorités lors de la disparition de sa femme avant d’avouer ultérieurement l’avoir tuée intentionnellement après plusieurs volte-face.



Ces affaires judiciaires captivent l’attention des Français, comme en témoignent le succès des séries télévisées policières telles que HPI et Sambre. Toutefois, il convient de prendre du recul quant à la représentation des techniques scientifiques dans ces séries, qui peuvent parfois être caricaturales et éloignées de la réalité. L’ancien directeur de la police technique et scientifique du SRPJ de Toulouse souligne que les délais pour les analyses ADN et d’empreintes digitales sont bien plus longs que ce qui est souvent montré à l’écran.

Les questions persistent : que s’est-il réellement passé avec le petit Émile ? Que révéleront les analyses des vêtements retrouvés ? Les criminels sont-ils également des manipulateurs ? Et les techniques scientifiques présentées dans les séries policières reflètent-elles fidèlement la réalité ?

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mercredi 3 avril 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.