C dans l’air du 6 mai 2024 : les invités et le sommaire

C dans l’air du 6 mai 2024 : le sommaire

⬛ David Baverez, un investisseur établi à Hong Kong et auteur de « Bienvenue en économie de guerre ! », décrit la visite du président chinois Xi Jinping en France pour célébrer les 60 ans de relations diplomatiques entre les deux pays. Les échanges prévus lors de cette visite portent sur divers sujets, notamment les crises internationales telles que la guerre en Ukraine et la situation au Moyen-Orient, ainsi que sur les questions commerciales, scientifiques, culturelles, sportives, et les défis globaux tels que l’urgence climatique et la protection de la biodiversité.

Emmanuel Macron avait précédemment appelé Xi Jinping à jouer un rôle dans le règlement du conflit en Ukraine. Paris espère toujours que la Chine contribuera à une résolution pacifique du conflit tout en évitant un soutien clair à la Russie dans son effort de guerre contre Kiev. La France compte sur l’influence de Xi Jinping pour peser sur la Russie dans ce sens.

Par ailleurs, Bruxelles a récemment lancé une enquête sur les pratiques discriminatoires de la Chine dans ses marchés publics de dispositifs médicaux. La Commission européenne a exprimé des préoccupations quant à la fermeture progressive du marché chinois aux entreprises européennes et étrangères, ainsi qu’aux produits fabriqués dans l’UE.

⬛ Chine : amie ou ennemie ?

Xi Jinping, président chinois, est en visite officielle en France, suscitant des enjeux complexes. Les tensions commerciales sont au cœur des discussions, avec des demandes d’une concurrence plus équitable de la part de l’UE. La question de dissuader la Chine de soutenir la Russie dans le conflit ukrainien est également cruciale. En parallèle, les préoccupations concernant l’espionnage chinois en Occident, notamment en France et en Belgique, sont réelles. La stratégie de Macron face à Xi Jinping doit répondre à ces défis multiples.



