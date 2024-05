Ça commence aujourd’hui du 15 mai 2024 : sommaire et extrait vidéo

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 15 mai 2024, le sommaire – Ce mercredi après-midi sur France 2, Faustine Bollaert est de retour pour deux nouveaux numéros du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Et aujourd’hui, l’inédit a pour thème « Magnétiseur, voyant, médium : elles ont été abusées ».





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Ça commence aujourd’hui du 15 mai 2024, « Magnétiseur, voyant, médium : elles ont été abusées »

Armelle et Amélie, mère et fille, ont toutes les deux consulté un magnétiseur pour soulager des douleurs. Cet homme était en réalité un prédateur, sous emprise, elles ont été abusées.

Aveuglées par un charlatan, on a profité de leur vulnérabilité, des témoignages à découvrir cet après-midi sur France 2.

Et à 15h05 « Accouchements rocambolesques : c’est un proche qui les a aidées à donner la vie » (rediffusion)

Aujourd’hui, Faustine Bollaert invite sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des femmes qui ont vécu des accouchements à domicile, assistées en urgence par un proche devenu sage-femme sur le moment. Des moments uniques qu’elles garderont à jamais en mémoire.



Publicité





Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 15 mai 2024

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

« Magnétiseur, voyant, médium : elles ont été abusées », c’est ce mercredi après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.