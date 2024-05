Cassandre du 30 mai : votre épisode ce soir sur France 3

Publicité





Cassandre du 30 mai 2024 – Ce jeudi soir à la télé, France 3 vous propose une rediffusion de votre série « Cassandre ». Au programme ce soir, l’épisode intitulé « Pain béni » avec en guests Bernard Lecoq et Catherine Jacob.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne puis replay sur France.TV.







Cassandre du 30 mai 2024 : votre épisode de ce soir

« Pain béni » : Un boulanger a été retrouvé mort, poignardé en plein cœur. Son corps a été jeté au fond d’un puits dans un monastère où il livrait régulièrement du pain. Le père Gabriel doit feindre l’indifférence et permettre à Cassandre et Roche de se mêler aux moines pour mener l’enquête. Pendant ce temps, Marchand et Maleva s’intéressent à l’entourage de la victime, notamment à Denise Gagneux, qui s’occupe seule de ses deux petits-enfants depuis la mort de leurs parents. Tous ces individus dissimulent de nombreux secrets, y compris le père Gabriel, un suspect trop évident et un homme au comportement loin d’être exemplaire.

Avec : Gwendoline Hamon, Alexandre Varga, Dominique Pinon, Bernard Le Coq, Catherine Jacob, Jessy Ugolin, Emilie Gavois-Kahn, Sören Prévost



« Cassandre » revient ce soir à partir de 21h10 sur France 3.