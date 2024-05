L’Événement spécial élections européennes ce soir sur France 2 (30 mai)

Publicité





« L’Événement » au programme TV du jeudi 30 mai 2024 – Ce soir à la télé, France 2 propose une grande soirée d’information et de débats avec un numéro exceptionnel de « L’Evénement » présenté par Caroline Roux. Un numéro spécial consacré aux élections européennes.





A suivre dès 20h40 sur tous vos écrans via la fonction direct de France.TV puis en replay sur France.TV







Publicité





L’évènement du 30 mai, Européennes 2024

Frontières, politique migratoire, souveraineté alimentaire, pouvoir d’achat, énergie, transition écologique, défense et guerre aux portes de l’Europe… En mai, ne manquez pas « L’Événement – Européennes 2024 », diffusé en prime time sur France 2. Cette émission abordera les grands thèmes de la campagne électorale.

Au programme : débats, analyses et décryptages avec des personnalités politiques et des experts, animés par Caroline Roux. Nos correspondants à l’étranger et de nombreux reportages viendront enrichir les discussions.



Publicité