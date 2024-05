« Des chiffres et des lettres » : France Télévision arrête le jeu culte

Publicité





France Télévisions a annoncé que « Des chiffres et des lettres », le plus ancien jeu télévisé de France, ne sera plus diffusé à la rentrée.





Stéphane Sitbon-Gomez, directeur des antennes, a expliqué dans La Tribune du Dimanche qu’après plus de cinquante ans d’existence, le programme n’a pas rencontré le succès escompté lors de sa diffusion le week-end.







Publicité





« La programmation le week-end de Des chiffres et des lettres n’a pas été couronnée de succès. Après cinquante ans d’existence, c’est un rendez-vous emblématique. C’est une décision difficile mais nous avons fait le choix d’arrêter ce programme » a-t-il déclaré. « Une émission d’au revoir réunira Patrice Laffont et Laurent Romejko et remerciera toute l’équipe »

Le jeu, initialement intitulé « Le Mot le plus long » lors de sa création en 1965, a été diffusé sous ce nom jusqu’au 29 septembre 1970. Par la suite, il a été renommé « Des chiffres et des lettres » à partir du 4 janvier 1972. Avec cette longue histoire, il devient le deuxième programme le plus ancien du paysage audiovisuel français, juste après « Le Jour du Seigneur ».



Publicité