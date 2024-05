Secret Story : un grand retour et une nouveauté la semaine prochaine !

Publicité





C’est un grand retour qui vous attend la semaine prochaine dans Secret Story : celui du téléphone rouge ! La semaine s’annonce donc épique puisque comme toujours, le téléphone rouge réservera des bonnes et des mauvaises surprises aux habitants qui oseront le décrocher.





Dilemmes et autres choix cornéliens vont rythmer la semaine des habitants de la maison des secrets.







Et grande nouveauté cette année : l’ouverture de la pièce rouge. Seuls les plus téméraires pourront y entrer et jouer. En cas de victoire, un gain conséquent. Mais en cas d’échec : l’assurance de perdre gros !

Et alors que de nouvelles nominations auront lieu mercredi, le téléphone rouge et la nouvelle pièce auront-ils un impact ?



Rendez-vous lundi à 17h30 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne.