« Et Dieu créa la Côte d’Azur » : votre documentaire ce soir sur France 3 (15 mai 2024)

« Et Dieu créa la Côte d’Azur » au programme TV du mercredi 15 mai 2024 – Ce mercredi soir à la télé, France 3 diffuse le documentaire inédit « Et Dieu créa la Côte d’Azur ».





A voir dès 21h10 sur la chaine, puis en replay gratuit sur france.tv







« Et Dieu créa la Côte d’Azur » : présentation

Jusqu’en 1887, la région que nous connaissons aujourd’hui sous le nom de Côte d’Azur n’avait pas cette appellation. Ce documentaire retrace, à travers des archives et des témoignages, l’histoire de sa découverte et de ses multiples évolutions, de Saint-Tropez à Menton. Il explore comment un littoral autrefois austère, escarpé et peu accueillant est devenu cette terre tant convoitée.

Plus que son climat doux, c’est la luminosité exceptionnelle de la région qui a opéré le miracle : une harmonie des bleus du ciel et de la mer dont des artistes tels que Matisse, Picasso et bien d’autres se sont inspirés, avant qu’Yves Klein ne crée sa propre vision.



Ouverte à toutes les influences et volontiers cosmopolite, la Côte d’Azur a su naviguer entre les rivalités de ceux qui se croyaient maîtres de ses charmes. Elle n’a jamais été véritablement colonisée, mais plutôt apprivoisée : par les Anglais à l’apogée de leur empire, par les Russes en quête de douceur hivernale, par les Américains pour leurs années folles, et par les Italiens fuyant la pauvreté de la Botte.

Épargnée par le vandalisme immobilier des décennies 70 et 80, la Côte d’Azur est parsemée de pavillons mauresques, de manoirs baroques et de trésors Art déco, témoins de deux siècles d’extravagance architecturale.

Le film capture le rythme effréné de cette Riviera méridionale et cosmopolite, tel un théâtre permanent avec ses folies et ses excentricités. Cette histoire de la Côte d’Azur est incarnée par les récits familiaux et les archives privées de ses résidents, qui relatent comment leurs familles ont traversé ces deux siècles de changements, y compris l’émergence du tourisme estival sur une côte autrefois désertée par les résidents fortunés dès les premières chaleurs du printemps, mais révolutionnée par le tourisme populaire après la Seconde Guerre mondiale.