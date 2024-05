Ici tout commence du 30 mai : Zacharie dit tout à Laetitia (résumé + vidéo épisode 936 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 30 mai 2024, résumé et vidéo extrait épisode 936 – Zacharie va finalement décider de tout dire à Laetitia ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Laetitia accuse le coup…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1







Ici tout commence du 30 mai 2024 – résumé de l’épisode 936

Laetitia se lève et rejoint Zacharie, qui lui annonce qu’il doit lui parler… Il lui avoue qu’il y a quelques mois à Lille, il a renoué avec son ex, Gabrielle. Elle est enceinte ! Il est désolé, mais Laetitia est triste et folle de rage en même temps. Et cerise sur le gâteau, il lui explique que Cardone l’a su et l’a fait chanté. C’est lui qui s’est attaquée à la brigade de Kelly à la Coupe de France en la droguant et en piégeant le vélo de Salomé.

Pendant ce temps là à l’institut, David apprend une nouvelle qui pourrait changer sa vie. Antoine annonce la venue du sélectionneur d’un club de foot espagnol qui recherche un chef. Et pour Claire, le réveil est rude…



Ici tout commence du 30 mai 2024 – extrait vidéo

