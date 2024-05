Ici tout commence spoiler : David a un coup de coeur pour... (vidéo épisode du 9 mai)

Publicité





Ici tout commence spoiler – David va avoir un coup de coeur pour une jolie jeune femme qui débarque à l’institut dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, une nouvelle fait une entrée remarquée à l’institut. Auguste Armand !











Publicité





David flashe directement sur Alice et il tente une approche… Mais la jeune femme est glaciale et David se fait rapidement recaler. Il ne comprend pas ! Sauf que David la critique un peu trop fort et Clotilde l’entend… La cheffe Armand lui explique qu’il s’agit de la nouvelle professeure de pâtisserie, la cheffe Alice Wiesberg (incarnée par Noémie Zeitoun). Elle remplace Landiras pendant son absence pour la Coupe de France.

A LIRE AUSSI Ici tout commence spoilers : Teyssier fait un choix, le retour de Louis passe mal, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 6 au 10 mai 2024)

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 921 du 9 mai 2024, David drague la nouvelle prof



Publicité





Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.