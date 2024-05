« Le mur de l’Atlantique » : votre documentaire ce soir sur France 3 (7 mai 2024)

Publicité





« Le mur de l'Atlantique, une forteresse au service de l'ennemi » au programme TV du mardi 7 mai 2024 – Ce mardi soir à la télé, France 3 diffuse le documentaire inédit « Le mur de l'Atlantique, une forteresse au service de l'ennemi ».





A voir dès 21h10 sur la chaine, puis en replay gratuit sur france.tv







Commencée en décembre 1941, la construction du mur de l’Atlantique a profondément perturbé la vie quotidienne des régions côtières jusqu’à l’aube du Débarquement. Ce projet titanesque, lancé par l’Allemagne nazie dans le cadre de ce qu’elle décrivait comme la plus grande entreprise de génie militaire depuis la Muraille de Chine, visait à ériger une ligne de fortifications s’étendant de la Norvège aux Pyrénées pour protéger le IIIe Reich contre un débarquement allié.

En France, cette construction a été orchestrée par l’organisation Todt et a engendré un vaste détournement de main-d’œuvre et de matières premières, contribuant à l’asservissement d’une partie de l’Europe occupée. Elle a également révélé les compromis entre le régime de Vichy et l’occupant, offrant des opportunités lucratives à des entreprises de toutes tailles tout en facilitant la mise en œuvre de la Shoah à travers les « judenlager », des camps de travail juifs situés dans le nord de la France et sur l’île anglo-normande d’Aurigny.



Parallèlement, le mur de l’Atlantique est devenu une cible cruciale pour les opérations de résistance et de renseignement en préparation du Débarquement. Les vestiges de cette construction monumentale, illustrés par des images d’archives et des prises de vues réelles, ainsi que les récits des derniers témoins de cette époque, nous permettent aujourd’hui de revivre cette histoire complexe et souvent méconnue.

Les témoins :

. Andrée Hecquet, habitante de Calais (Hauts-de-France)

. Claude Pasturel, habitant de Périers (Manche)

. Émile Ehret a passé toute son enfance à Quimperlé (Finistère)

. Jean-Paul Lescorce a grandi à Soulac (Gironde)

. Louis Boutolleau, habitant de l’île de Noirmoutier (Vendée)

. Maurice Rouzeau a habité à Lorient jusqu’en 1942 (Morbihan)

. Michel Brohier, habitant à Vierville-sur-Mer (Normandie)

. Léon Gautier, le vétéran, dernier Français du Débarquement du 6 juin 1944. Un témoignage recueilli quelques jours avant son décès.