« Disparition inquiétante » du 7 mai : vos épisodes ce soir sur France 2

Publicité





« Disparition inquiétante » du 7 mai 2024 – Ce soir sur France 2, c’est des rediffusions de votre série « Disparition inquiétante » qui vous attendent.





A découvrir dès 21h10 sur France mais aussi en avant-première puis replay sur France.TV.







Publicité





« Disparition inquiétante » du 7 mai 2024 : vos épisodes ce soir

Retour aux sources : Ce matin, Gabrielle Perez, commandante de police, avait prévu de prendre congé pour veiller sur son père affaibli. Cependant, ses plans ont été bouleversés par l’enlèvement d’Elouan, un garçon de 10 ans, hospitalisé pour des troubles alimentaires graves. Pourquoi lui ? Se pourrait-il que cette disparition soit liée aux activités militantes intenses de ses parents pour le droit au logement ? Alors que la journée avance, Gabrielle se retrouve plongée dans une situation bien plus complexe qu’elle ne l’avait anticipé. Il est impératif d’agir rapidement, car Elouan est en danger et dans ce genre de situations, chaque minute compte…

L’évaporation : À Strasbourg, par un froid glacial, neuf élèves d’une école protestante disparaissent lors d’une visite à la cathédrale. La maîtresse s’effondre subitement et trouve la mort. Les enfants sont introuvables et aucun témoin n’a pu fournir de renseignements utiles. Maya Rosetti, une jeune commissaire, se voit confier l’enquête. Pour espérer résoudre cette affaire, elle devra renouer avec son ex-petit ami, bien que celui-ci ait coupé les ponts avec elle. De plus, la procureure ne lui facilite pas la tâche…



Publicité