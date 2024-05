Le remplaçant du 27 mai 2024 : lancement de la saison 2 ce soir sur TF1

Publicité





Le remplaçant du 27 mai 2024 – Ce lundi soir, TF1 lance la saison 2 inédite de la série « Le remplaçant » ce lundi soir. Au programme aujourd’hui, les deux premiers épisodes.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne, puis en replay gratuit sur TF1+.







Le remplaçant du 27 mai 2024 : les deux épisodes de ce soir

Épisode 1 : Affecté au lycée professionnel « Thomas Pesquet », Nicolas Valeyre fait face à une classe indifférente aux cours de français et à Eliott, un élève défiant son autorité. La rentrée s’annonce agitée pour Valeyre, d’autant plus que du matériel informatique est volé, et que Maylis, la proviseure au tempérament autoritaire, le soupçonne.

Épisode 2 : Nicolas doit venir en aide à Roxanne, une de ses élèves influenceuse beauté, impliquée dans une affaire de maltraitance animale. Cette situation lui permet d’interroger ses élèves sur leur rapport à l’argent. Cependant, une vidéo de lui brandissant un billet de 50 euros en classe provoque un scandale, entraînant un affrontement entre Maylis et Valeyre.



Avec : JoeyStarr (Nicolas Valeyre), Clémentine Célarié (Maylis Vidal), Sébastien Chassagne (Antoine Maclou), Louise Monot (Laure Delgado), Lyes Salem (Farid Rahmoun), Olivier Chantreau (Martin Kit), Mikaël Halimi (Louis), Dana Fiaque (Angela Diallo), etc.

« Le remplaçant » est de retour ce soir, lundi 27 mai 2024 sur TF1.