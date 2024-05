« Mariés au premier regard » du 27 mai 2024 : un divorce et un gros rebondissement ce soir sur M6 (extrait vidéo)

Publicité





« Mariés au premier regard » du 27 mai 2024 – Ce soir et comme chaque lundi, M6 poursuit la diffusion de la saison 8 de « Mariés au premier regard ». Au programme aujourd’hui, la suite des histoires entre Laurie et Jean-Nicolas, Florian et Alice, Ludivine et Raphaël, ainsi que Marie et Jérémy.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne







« Mariés au premier regard » du 27 mai, au programme ce soir

Après la crise et le gouffre qui semble les séparer désormais, Raphaël a besoin de prendre du recul. Une séparation angoissante pour Ludivine, qui ne le reverra qu’au bilan avec les experts. Vont-ils choisir de rester marier ou non ?

Grâce à l’intervention de Gilbert, Alice et Florian sont sur la voix de la réconciliation. Comment vont se dérouler leurs retrouvailles ? Retrouveront-ils la flamme et la passion des débuts pour resortir plus fort de cette épreuve et choisir de rester mariés ?



Laurie aura un comportement inhabituel pour une jeune mariée. Quelle sera la réaction de Jean-Nicolas ?

Et alors qu’ils semblaient plus soudés que jamais, tout va basculer pour Marie et Jérémy !

Extrait vidéo

"Le charme joue énormément" 🥰

Laurie et Jean-Nicolas profitent de la séance photo pour se rapprocher ! #MAPR, tous les lundis à 21:10 sur M6 et en streaming sur @M6plusofficiel pic.twitter.com/AgTQTDmSfw — M6 (@M6) May 24, 2024

