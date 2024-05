« Les enfants maudits » : votre saga continue ce 30 mai sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Les enfants maudits : un amour interdit » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 30 mai 2024 – Ce jeudi après-midi et comme chaque jour sur TF1, c’est un nouveau téléfilm qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Les enfants maudits : un amour interdit ». Il s’agit du second volet de la saga !





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1







« Les enfants maudits : un amour interdit » : l’histoire, le casting

Heaven, âgée de 17 ans, emménage avec ses grands-parents, quittant Winnerow pour rejoindre le somptueux manoir bostonien de Tony et Jillian. Sa mère Leigh avait grandi là-bas avant de s’enfuir pour se marier. Jillian, fragilisée psychologiquement, a du mal à accepter la présence d’une adolescente. Heaven parvient toutefois à convaincre Tony de la laisser rester. Il lui précise cependant que sa présence est conditionnée par le respect de certaines règles, dont celle de ne pas s’aventurer dans certaines zones du domaine de Farthinggale, où il cache de sombres et lourds secrets.

Avec : Annalise Basso (Heaven), Jason Priestley (Tony), Kelly Rutherford (Jillian), Jason Cermak (Troy)



Notez qu’il sera suivi à 15h55 du 3ème volet, « Les enfants maudits : les secrets du manoir ».

« Les enfants maudits : les secrets du manoir » : l’histoire et le casting

Heaven, désormais une jeune mariée épanouie, se prépare à retourner dans sa ville natale. Cependant, lors d’une visite au manoir Farthinggale, elle décide de rester. Tony Tatterton lui promet une vie privilégiée. Heaven semble avoir tout pour être heureuse, jusqu’à ce que les fantômes du passé viennent menacer sa précieuse nouvelle vie.

Avec : Annalise Basso (Heaven), Jason Priestley (Tony), Kelly Rutherford (Jillian), James Rittinger (Logan)