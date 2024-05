« Les malheurs de Ruby » : ça commence ce 23 mai sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Les malheurs de Ruby » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 23 mai 2024 – Ce jeudi après-midi et comme tous les jourd sur TF1, c’est un nouveau téléfilm qui vous attend. Aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Les malheurs de Ruby ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Les malheurs de Ruby » : l’histoire, les interprètes

Ruby est une jeune fille douce et aimante, originaire du bayou, dans les profondeurs de la Louisiane. Élevée par sa grand-mère Catherine, elle a développé un talent pour la peinture et vit une belle histoire d’amour avec Paul, son petit ami du lycée. Sentant sa fin approcher, Catherine décide de lui révéler la vérité sur ses parents…



Avec : Gil Bellows (Pierre Dumas), Crystal Fox (Dede)

Et à 15h55 « Les malheurs de Ruby : Un nouvel éclat »

Ruby et Gisèle sont envoyées à Greenwood, un pensionnat pour filles. Dès leur arrivée, la directrice, Madame Ironwood, se montre très froide envers Ruby, ayant été informée de son passé dans le Bayou par Daphné, la belle-mère des filles. Gisèle devient rapidement populaire et prend le contrôle des autres filles, tandis que Ruby se lie d’amitié avec Abby. Abby, quant à elle, craint que son secret sur ses origines ne soit découvert, de peur d’être rejetée et humiliée. Lors d’une visite chez Madame Clairborne, une généreuse donatrice de l’école, Ruby rencontre Louis, le neveu aveugle de celle-ci.

Avec : Ty Wood (Beau Andreas), Raechelle Banno (Ruby Dumas)