Mask Singer du 10 mai 2024 : 6 nouveaux costumes ce soir sur TF1 (VIDÉO)

Publicité





Mask Singer du 10 mai 2024 – Place à la seconde soirée de la saison 6 de « Mask Singer » ce vendredi soir sur TF1. Camille Combal vous fera découvrir les 6 autres personnages extraordinaires de cette nouvelle saison !





Branchez-vous sur TF1 dès 21h10 ou sur MYTF1 pour découvrir des bonus supplémentaires et/ou revoir l’émission en replay.







Publicité





Mask Singer du 10 mai, 6 nouveaux costumes à découvrir ce soir

Pour cette nouvelle saison palpitante, Camille Combal est entouré d’une équipe d’investigation d’élite. Aux côtés du redoutable et fidèle détective Kev Adams, ainsi que du retour tant attendu de Chantal Ladesou, se joindront deux nouveaux complices à ne pas sous-estimer : Inès Reg et Laurent Ruquier. Ensemble, ils endosseront avec sérieux et concentration le rôle d’enquêteurs pour cette nouvelle édition de « Mask Singer ».

La semaine dernière, vous avez pu découvrir le Hamster, le Léopard, l’Hippopotame, la Geishamuraï, la Perle, et le Pop-Corn. Et deux costumes ont déjà du se démasquer : le Pop-Corn et le Hamster.



Publicité





Ce soir, place à 6 nouveaux costumes. Saurez-vous deviner qui se cache derrière le Cornichon, l’Epouvantail, la Libellule, le Lémurien, la Main et le Robolapin ?

Au programme : des performances scéniques impressionnantes, de nouveaux indices captivants, un niveau vocal exceptionnel, des personnalités qui se fondent dans leur personnage comme jamais auparavant, des moments de joie mémorables, et des révélations stupéfiantes. Les téléspectateurs et les enquêteurs sont en droit d’attendre une 6ème saison palpitante de « Mask Singer ».

VIDÉO bande-annonce

Nos quatre enquêteurs vont tout faire pour démasquer les 12 célébrités ! Et vous ? Saurez-vous deviner quelles célébrités se dissimulent derrière les masques. A vous de jouer !